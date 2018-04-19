Вопросы о Свердловской области в годы ВОВ войдут во всероссийский тест по истории на Урале 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Региональный компонент вопросов впервые в этом году будет добавлен для участников международной образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны — 2018» в Свердловской области. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС региональный координатор проекта, заместитель председателя Молодежного правительства области Максим Кырчиков.
"Наш тест набирает обороты, мы уже шестой раз проводим его на территории Свердловской области, и в третий раз мы проводим по тематическому блоку истории Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. В декабре прошедшего года, когда мы заняли восьмое место по среднему баллу, у нас были очень возрастные участники, к примеру, одному из них был 81 год, а самый маленький возраст — это, как правило, 12-14 лет. Что касается инноваций этого года: впервые был разработан региональный компонент вопросов, потому что был общественный запрос, и в этот раз, помимо федерального блока из 30 вопросов на 30 минут, будет блок, который называется «Свердловская область в годы Великой Отечественной войны», — сказал он.
По словам Кырчикова, вопросы были подготовлены сотрудниками сектора политической и социокультурной истории Института истории и археологии Уральского отделения (УрО) РАН.
"Есть четыре блока: производство, фронт, герои и культура, каждый из них по четыре вопроса, всего — 16. Они касаются самых разных сфер, поэтому мы хотим региональный компонент в тестовом режиме предложить нескольким площадкам, основные из них — это Уральский федеральный университет (УрФУ), екатеринбургский кинотеатр «Салют», Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) и то место, где мы будем использовать, скорее всего, только региональный компонент, — это мультимедийный парк "Россия — моя история", — уточнил он.
Заместитель председателя Уральской ассоциации героев, герой РФ, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин отметил, что интерес к акции растет год от года. «Несмотря на рост количества участников, у нас также растет средний балл по итогам теста. Среди субъектов РФ Свердловская область вошла в десятку лучших субъектов с самыми высокими баллами. Конечно же, это очень полезное мероприятие, которое заставляет все больше обращать внимания на историю нашего государства», — добавил Воронин.
Молодежный парламент при Госдуме в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности реализует федеральный проект «Каждый день горжусь Россией». За время его реализации были проведены три исторических тестирования, которые охватили более чем 570 тыс. человек из разных стран. Образовательная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны — 2018» пройдет 21 апреля во всех регионах РФ, а также за рубежом. Регистрация площадок началась 3 апреля.