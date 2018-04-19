Вопросы о Свердловской области в годы ВОВ войдут во всероссийский тест по истории на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Региональный компонент вопросов впервые в этом году будет добавлен для участников международной образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны — 2018» в Свердловской области . Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС региональный координатор проекта, заместитель председателя Молодежного правительства области Максим Кырчиков.

"Наш тест набирает обороты, мы уже шестой раз проводим его на территории Свердловской области, и в третий раз мы проводим по тематическому блоку истории Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. В декабре прошедшего года, когда мы заняли восьмое место по среднему баллу, у нас были очень возрастные участники, к примеру, одному из них был 81 год, а самый маленький возраст — это, как правило, 12-14 лет. Что касается инноваций этого года: впервые был разработан региональный компонент вопросов, потому что был общественный запрос, и в этот раз, помимо федерального блока из 30 вопросов на 30 минут, будет блок, который называется «Свердловская область в годы Великой Отечественной войны», — сказал он.

По словам Кырчикова, вопросы были подготовлены сотрудниками сектора политической и социокультурной истории Института истории и археологии Уральского отделения (УрО) РАН

"Есть четыре блока: производство, фронт, герои и культура, каждый из них по четыре вопроса, всего — 16. Они касаются самых разных сфер, поэтому мы хотим региональный компонент в тестовом режиме предложить нескольким площадкам, основные из них — это Уральский федеральный университет (УрФУ), екатеринбургский кинотеатр «Салют», Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) и то место, где мы будем использовать, скорее всего, только региональный компонент, — это мультимедийный парк " Россия — моя история", — уточнил он.

Заместитель председателя Уральской ассоциации героев, герой РФ, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин отметил, что интерес к акции растет год от года. «Несмотря на рост количества участников, у нас также растет средний балл по итогам теста. Среди субъектов РФ Свердловская область вошла в десятку лучших субъектов с самыми высокими баллами. Конечно же, это очень полезное мероприятие, которое заставляет все больше обращать внимания на историю нашего государства», — добавил Воронин.