МЭР: российской интернет-торговле нужна поддержка

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Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Поддержка российских платформ интернет-торговли является «вопросом стратегического решения» и в дальнейшем власти будут «выравнивать» условия для российских компаний. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев. Замглавы МЭР признал, что из-за принятых ранее властями решений, в том числе в сфере налогов и требованиям к сертификации, в настоящее время российские компании и «находятся в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными». Путин: России нужна своя платформа онлайн-торговли Президент РФ Владимир Путин в феврале 2018 г. заявил о том, что необходимо создавать российские платформы в сфере электронной коммерции. — Проработан ли вопрос уравнивания условий для российских и иностранных интернет-магазинов?— Мы хотим создать условия для развития российской интернет-торговли. Сейчас получается, что отечественные игроки за счет налогов, требований к сертификации продукции находятся в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными. Мы должны дойти до уровня развитых стран, чтобы большая часть продукции облагалась таможенными пошлинамиПоэтому вопрос уравнивания условий продолжает прорабатываться. Уже понятно, что работа будет выстраиваться в сфере налогообложения. Мы видим ряд проблем с точки зрения администрирования. Но эти вопросы сейчас обсуждаются со всеми зарубежными крупными игроками. Вторая история более сложная — это сертификация. Мы сейчас ее обсуждаем с Минпромторгом, ФТС и «Почтой России». Проблема в том, что продукция, которая приходит почтовыми отправлениями на российский рынок, запрещена к продаже в той стране, где выпущена, так как не прошла сертификацию. При этом может спокойно поступать из интернет-магазинов на территорию других стран. Кроме того, мы будем ступенчато понижать не облагаемую пошлиной стоимость посылок. Сейчас это €1 тыс., потом €500. Мы должны дойти до уровня развитых стран, чтобы большая часть продукции облагалась таможенными пошлинами. Ведь российские интернет-магазины все эти пошлины платят. И за счет этого становятся неконкурентоспособными. Это вопрос стратегического решения — хотим ли мы поддерживать свою интернет-торговлю, или мы ее убиваем и становимся рынком для зарубежных онлайн-ретейлеров? Мы считаем, что первая конструкция правильная. — Да, учитывая, что президент поручил создать собственную Alibaba∎— Да, скорее мы должны работать на зарубежных рынках. — Недавно был разработан законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем, который должен был вступить в силу 1 января 2018 года. Предполагалось, что через интернет можно будет продавать слабоалкогольные напитки. Он пока не принят, но есть ли шанс на принятие закона в этом году или чуть позже?— Законопроект разработало Министерство финансов. И в целом мы эту инициативу поддерживаем. Мы вместе с Минфином отрабатывали механизм снижения возможных рисков. Новые правила будут вступать в силу поэтапно: сначала мы разрешим интернет-продажу вина и слабоалкогольных напитков, понаблюдаем, как это работает, как будет влиять на показатели потребления алкоголя. Предполагается, что будет создан реестр сайтов, которые имеют право на торговлю алкоголем онлайн. Будет действовать система контроля временных ограничений продажи. Будет использоваться контрольно-кассовая техника, фиксирующая время доставки к конкретному пользователю, система подтверждения возраста того человека, который приобретает соответствующий продукт, и так далее. В общем, заложена многоступенчатая система контроля. Мы исходим из того, что электронная торговля — самый перспективный, быстроразвивающийся формат, который уже сейчас начинает вытеснять остальные. По идее регулирование электронной торговли и традиционной торговли с точки зрения ассортимента товаров должно быть максимально равным. Мы не должны создавать преференции кому-либо. Параллельно законопроект решает еще несколько задач. Например, поддержка российского виноделия. Я говорю о малом бизнесе. У нас ни один фермер в Ставропольском крае и на Кубани не может выйти на рынок супермаркетов со своим объемом производства продукции, а это очень хорошая продукция. Единственный для него вариант — возможность торговли через интернет-магазины. Если мы эту возможность откроем, то параллельно будем развивать рынок качественного слабого алкоголя, который будет у нас вытеснять крепкий и некачественный.