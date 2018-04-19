МЭР: правительство будет уменьшать порог беспошлинного ввоза посылок ниже €500

"Мы будем ступенчато понижать не облагаемую пошлиной стоимость посылок. Сейчас это €1 тыс., потом €500. Мы должны дойти до уровня развитых стран, чтобы большая часть продукции облагалась таможенными пошлинами. Ведь российские интернет-магазины все эти пошлины платят", — сказал он.

Фомичев отметил, что правительство хочет создать условия для развития российской интернет-торговли. «Сейчас получается, что отечественные игроки за счет налогов, требований к сертификации продукции находятся в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными», — пояснил замминистра.

По его словам, уже понятно, что работа будет выстраиваться в сфере налогообложения. «Мы видим ряд проблем с точки зрения администрирования. Но эти вопросы сейчас обсуждаются со всеми зарубежными крупными игроками», — сказал замглавы МЭР.