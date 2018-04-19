МЭР: правительство будет уменьшать порог беспошлинного ввоза посылок ниже €500 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ продолжит снижать порог беспошлинного ввоза посылок ниже €500 для выравнивания условий ведения бизнеса для российских и зарубежных интернет-магазинов. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.
"Мы будем ступенчато понижать не облагаемую пошлиной стоимость посылок. Сейчас это €1 тыс., потом €500. Мы должны дойти до уровня развитых стран, чтобы большая часть продукции облагалась таможенными пошлинами. Ведь российские интернет-магазины все эти пошлины платят", — сказал он.
Фомичев отметил, что правительство хочет создать условия для развития российской интернет-торговли. «Сейчас получается, что отечественные игроки за счет налогов, требований к сертификации продукции находятся в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными», — пояснил замминистра.
По его словам, уже понятно, что работа будет выстраиваться в сфере налогообложения. «Мы видим ряд проблем с точки зрения администрирования. Но эти вопросы сейчас обсуждаются со всеми зарубежными крупными игроками», — сказал замглавы МЭР.
Кроме того, Минэкономразвития обсуждает с Минпромторгом, Федеральной таможенной службой и с "Почтой России" вопрос сертификации. «Проблема в том, что продукция, которая приходит почтовыми отправлениями на российский рынок, запрещена к продаже в той стране, где выпущена, так как не прошла сертификацию. При этом может спокойно поступать из интернет-магазинов на территорию других стран», — указал Фомичев.