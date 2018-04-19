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Меняйло предложил регионам Сибири помочь Туве с семенами для посевной
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Меняйло предложил регионам Сибири помочь Туве с семенами для посевной 

ТАСС 3 часа назад
НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло обратился на селекторном совещании в четверг к регионам Сибири с просьбой помочь Республике Тыва подготовиться к посевной.
Как сообщил представитель Тувы, в этом году в республике будет засеиваться 6,2 тыс. гектаров зерновых культур, а кормовых — 21,4 тыс. га. Всего для посевной необходимо 4,9 тыс. тонн семян, обеспеченность составляет 50%.
"У Республики Тыва нет денег, у них самая тяжелая ситуация с бюджетом. Давайте подумаем, как помочь с точки зрения семенного фонда Республике Тыва, там объем небольшой", — сказал Меняйло, обращаясь к представителям регионов СФО.
По словам Меняйло, в Сибири будет засеяно 13 млн гектаров.
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