Меняйло предложил регионам Сибири помочь Туве с семенами для посевной

Как сообщил представитель Тувы, в этом году в республике будет засеиваться 6,2 тыс. гектаров зерновых культур, а кормовых — 21,4 тыс. га. Всего для посевной необходимо 4,9 тыс. тонн семян, обеспеченность составляет 50%.

"У Республики Тыва нет денег, у них самая тяжелая ситуация с бюджетом. Давайте подумаем, как помочь с точки зрения семенного фонда Республике Тыва, там объем небольшой", — сказал Меняйло, обращаясь к представителям регионов СФО.

По словам Меняйло, в Сибири будет засеяно 13 млн гектаров.