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Не помнят и не гордятся: вандалы исписали Стеллу в Ростове матерными словами
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Не помнят и не гордятся: вандалы исписали Стеллу в Ростове матерными словами 

Деловое сообщество 3 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Жители донской столицы возмущены вандализмом на главной площади города. Стелла, достопримечательность и оплот памяти, оказалась жертвой любителей «наскальной живописи». Фотографии неприличных надписей с матерными словами выложили в социальных сетях. Все основание усыпано «росписью». Горожане возмущены бездействием администрации, надписи никто не собирается стирать, а вокруг бурно идет строительство фан-зоны к ЧМ-2018.
Памятник-стела «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» — возведён на центральной площади Ростова-на-Дону в честь освобождения города от немецких войск. Торжественное открытие памятника состоялось 8 мая 1983 года. Этот памятник установлен к 40-летию освобождения Ростова-на-Дону и напоминает жителям города и его гостям о трагедии военных лет.
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