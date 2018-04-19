Не помнят и не гордятся: вандалы исписали Стеллу в Ростове матерными словами 

Жители донской столицы возмущены вандализмом на главной площади города. Стелла, достопримечательность и оплот памяти, оказалась жертвой любителей «наскальной живописи». Фотографии неприличных надписей с матерными словами выложили в социальных сетях. Все основание усыпано «росписью». Горожане возмущены бездействием администрации, надписи никто не собирается стирать, а вокруг бурно идет строительство фан-зоны к ЧМ-2018.
Памятник-стела «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» — возведён на центральной площади Ростова-на-Дону в честь освобождения города от немецких войск. Торжественное открытие памятника состоялось 8 мая 1983 года. Этот памятник установлен к 40-летию освобождения Ростова-на-Дону и напоминает жителям города и его гостям о трагедии военных лет.