Не помнят и не гордятся: вандалы исписали Стеллу в Ростове матерными словами

Жители донской столицы возмущены вандализмом на главной площади города. Стелла, достопримечательность и оплот памяти, оказалась жертвой любителей «наскальной живописи». Фотографии неприличных надписей с матерными словами выложили в социальных сетях. Все основание усыпано «росписью». Горожане возмущены бездействием администрации, надписи никто не собирается стирать, а вокруг бурно идет строительство фан-зоны к ЧМ-2018.