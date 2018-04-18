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Кремль прокомментировал слухи о требовании «не ругать США»
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Кремль прокомментировал слухи о требовании «не ругать США» 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с чем связана критика со стороны официальных представителей Москвы в адрес США.
«США не ругают, а критикуют», — ответил Песков на вопрос, правда ли существует установка не ругать Вашингтон, передает ТАСС.
По его словам, критика происходит «не по указанию, а на фоне глубоко недружественной политики в наш адрес». Ранее в среду американские СМИ заявили, что после очередных санкций со стороны США и ударов по Сирии президент России Владимир Путин якобы собрался предпринять усилия по снижению напряженности. Сообщалось, что Кремль дал указание официальным лицам сократить антиамериканскую риторику.
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