Кадровые перестановки в Республике Алтай: главный федеральный инспектор покинул свой пост

Со своего поста главный федеральный инспектор по республике Алтай Александр Завьялов ушел 12 апреля, однако об этом стало известно только сейчас. Известно, что приемника пока не назначили. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника департамента информации и оперативного планирования полномочного представителя президента России в СФО Любовь Шальневу, инспектор Александр Завьялов занимал этот пост с января 2006 года.

Как стало известно, причина отставки — достижение предельного возраста нахождения на госслужбе и выход на пенсию.