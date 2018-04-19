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«Растаскивали силой»: конфликт жителей челябинского двора и застройщика перерос в потасовку
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«Растаскивали силой»: конфликт жителей челябинского двора и застройщика перерос в потасовку 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
Днём в четверг, 19 апреля, во дворе домов на улице Каслинской и Калинина произошла потасовка между жителями и представителями застройщика. Прибывшие на место полицейские забрали нескольких человек в отделение, чтобы составить на них протокол.
Инцидент стал продолжением затяжного скандала с уплотнительной застройкой в Калининском районе. Неделю назад люди вышли на забастовку, чтобы не пустить СК «Высотник» в свой двор. Тогда жителям удалось выгнать рабочих, которые успели установить строительный забор. После чего кто-то снял эти листы профнастила. Жители заверили 74.ru, что не имеют к этому отношения, и назвали произошедшее провокацией.
Днём 19 апреля застройщик вновь попытался зайти на площадку, но также получил от жильцов активное сопротивление. Страсти накалились так сильно, что очевидцы вызвали полицию.
— Две недели назад мы обратились в суд с иском, в котором просим проверить законность стройки в нашем дворе, — рассказала 74.ru жительница дома № 17 на улице Калинина Елена. — До того, как суд примет решение, на объект должны быть наложены обеспечительные меры. Тем не менее сегодня приехали представители застройщика, взяв с собой крепких братков. Жители тоже не стали сдаваться, отстаивали свою позицию. Во двор приехало пять полицейских машин. В толпе начали толкать женщин, кричали. Сотрудники полиции пытались успокоить конфликт, а потом растаскивали силой. Нескольких жильцов забрали в отделение, протокол на них составили. Получается, все защищают застройщика. А нас, жителей, выставляют нарушителями.
Спор за двор перерос в драку
В полиции 74.ru подтвердили, что происшествие зарегистрировано.
— Из двора рядом с домом № 17 по улице Калинина в отдел полиции «Калининский» доставили трёх человек, — уточнили в пресс-службе городского управления МВД. — За неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции на них был составлен протокол об административном правонарушении. Всех уже отпустили домой.
Двор, где ООО СК «Высотник» планирует возвести дом, окружают старые пятиэтажки — дома № 17 и 19 на Калинина, а также дома № 56 и 56а на Каслинской. В июле прошлого года людям удалось отстоять двор, где должна появится девятиэтажка с двумя подъездами и парковкой, от застройки.
Администрация Челябинска отменила ранее выданное компании разрешение на строительство, но застройщик оспорил это решение в арбитражном суде. Первую попытку застроить эту территорию компания предприняла ещё в 2006 году. Тогда на этом месте хотели возвести 16-этажку с одним подъездом и подземной парковкой. Жители стали протестовать, и разрешение на строительство мэрия отозвала. Ранее исполнительный директор ООО «Высотник» Даниил Черепанов прокомментировал 74.ru, что стройка на этом участке законна, и по решению суда они могут возобновить работы.
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