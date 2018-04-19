Что блокчейн может дать судоходству? 

Блокчейн уже давно получил известность как технология, которую можно использовать в разных областях, не только в финтехе. Так, компании и корпорации активно работают над внедрением инновации в судоходство. Пальму первенства в этом процессе планирует получить датская компания Maersk Line, которая в январе 2018 г. объявила о создании блокчейн-компании по международным грузовым перевозкам. Целью этой инициативы является упрощение сложного процесса транспортировки товаров миром между бесчисленным количеством торговых зон. Система основывается на блокчейне, разработанном IBM, имеет две ключевые цели: предоставление информации о доставке в реальном времени и полностью прозрачный просмотр информации о движении товаров, эта система базируется на концепции смарт-контрактов, которая заменит нынешний сложный и трудоемкий процесс с оформлением документов. Инициативу начали в 2016 г., а весной прошлого года прошли первые тестовые испытания новой технологии. По данным Maersk, ежегодно доставляется товаров на сумму более $4 трлн, а более 80% вещей, которые потребители используют ежедневно, доставляются с помощью услуг океанической судоходной индустрии. По максимальным оценкам, стоимость всей необходимой документации для обработки и управления таким большим количеством товаров равна пятой части стоимости самой физической доставки. Согласно данным Всемирного экономического форума с уменьшением барьеров в рамках цепи международных поставок глобальная торговля может увеличиться примерно на 15%, стимулируя экономику и создавая новые рабочие места. Контейнерные перевозки составляют порядка 60% морских торговых перевозок, однако рынок сталкивается с такими трудностями, как избыток тоннажа, низкие ставки фрахта, а также показатели безопасности и ужесточение экологических норм. Ежегодно на транспортировку пустых контейнеров в мире уходят сотни миллионов долларов. В этой связи рынок судоходства нуждается в глубокой цифровой трансформации. К преимуществам применения технологии блокчейн в судоходстве можно отнести быстрое время обработки данных и обновления в реальном времени, высокий уровень точности данных, полную прозрачность выполненных операций, высокий уровень безопасности, сниженные расходы на транспортировку и т. д. Гигант производства электроники Samsung также собирается запускать блокчейн-платформу для управления и отслеживания поставок в своей глобальной сети. В интервью Bloomberg Сонг Кванг Ву, руководитель блокчейн-подразделения в Samsung SDS — дочерней IT-компании Samsung, рассказал, что компания ожидает, что система на базе блокчейна поможет сократить расходы на доставку на 20%.SDS доказала свой опыт внедрения технологии блокчейн в логистику и судоходство, успешно завершив 7-месячный пилотный проект по регистрации и отслеживанию логистики импорта и экспорта в судоходной отрасли Кореи в декабре 2017 г. В докладе говорится, что SDS собирается обработать 488 тыс. тонн авиагруза и 1 млн 20-футовых эквивалентов (TEU) судоходных единиц только в 2018 г. Поставки включают в себя все — от флагманских устройств Samsung, таких как Galaxy S9 и Note 9, до OLED-дисплеев, используемых Apple iPhoneX, домашней электроники и многого другого. Помимо отслеживания поставок блокчейн-платформа может даже сократить время и повысить эффективность между запуском новых продуктов и их отправкой конечным пользователям. В мае 2017 г. SDS запустила блокчейн-пилот для судоходной отрасли Кореи для отслеживания импорта и экспорта грузов в режиме реального времени, возглавив консорциум, в который вошли Министерство океанов и рыболовства Кореи, Корейская таможенная служба, технологический гигант IBM и крупный грузовой оператор Hyundai Merchant Marine.