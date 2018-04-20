Пыль на улицах Новосибирска не нравится горожанам

Около ста тысяч тонн песко-соляной смеси высыпали минувшей зимой в Новосибирске . Снег практически растаял, а твердые фракции антигололедных материалов теперь активно поднимаются в воздух и создают проблемы новосибирцам.

«На зубах хрустит. Пыли везде много, во всем городе. Что на левом берегу, что на правом — кошмар, что творится», «Очень много пыли и грязи», «Дышать нечем, дороги грязные. Я приехала с Дальнего Востока и ужаснулась. Думала, что Новосибирск — чистый город», — говорят люди на улицах города.

О том, что песко-соляная смесь превращается в пыль, потому что частицы изначально слишком мелкие, новосибирцы говорят давно. Однако представители муниципалитета уверяют: исследования показали: все в норме. Меж тем, по мнению независимых экспертов, на основе одного анализа нельзя судить обо всем объеме используемых материалов.

Михаил Мезенцев. «Возьмем, к примеру, два отдельных вида песка и проведем экспертизу по модулю крупности. Один с модулем 1,9, другой — 2,5. В обоих случаях будет примерно 80% частиц размером менее миллиметра, а крупных частиц — не более 15%», — говорит заместитель руководителя новосибирского отделения Федерации автовладельцев России

Еще одна причина появления пыли — разрушенные бордюры в Новосибирске. При этом обязательная замена бордюрного камня регламентирована при ремонте асфальтового полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На участках с так называемым частичным и поддерживающим ремонтом это не предусмотрено. Пыль вредит и окружающей среде. Она оседает на рябинах — особенно в центре города, и птицы не могут их клевать. Впрочем, и для здоровья людей риски серьезные.

«В пыли содержится достаточное количество микрочастиц, бактерий и вирусов — все это может осесть на роговицу глаза. Если человек в возрасте, то большая вероятность воспалительных процессов. А если человек носит контактные линзы, то вероятность возрастает. Контактная линза меньше омывается слезой, соответственно, могут быть кератиты, вирусный и бактериальный коньюктивит», — говорит офтальмолог Надежда Хоружная.

К слову, Новосибирск — не единственный мегаполис, где используют песко-соляную смесь, основную причину появления пыли. Опыт соседей показывает, что избавиться от весенних последствий легко, если своевременно убирать улицы.

Когда в воздухе уменьшится количество мелкодисперсных частиц — неизвестно. А значит, пока, чтобы уберечь свое здоровье, при виде пылевого вихря нужно быстро закрывать глаза, пользоваться защитной маской.