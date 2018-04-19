Курящие соседи: аргументы о законах и штрафах не работают

С июля вступят в силу поправки в антитабачный закон. Зоной, свободной от дыма, должны стать коммунальные квартиры, остановки общественного транспорта и трехметровая зона вокруг них, а также площадки у магазинов. Москвичи, между тем, пытаются бороться с курильщиками в подъездах. Несмотря запрет, желающих подымить на лестничных клетках меньше не становится.

Типичный диалог с курильщиком в подъезде. Вечный спор о том, кому принадлежит лестничная клетка: любителям подымить или всем соседям. Аргументы о законах и штрафах не работают. В ход идут угрозы.

— Давай выбрасывай сигарету!

— В кого, в тебя?

— Ну, попробуй в меня!

В подъезде Ольги Егоровой недавно был косметический ремонт, однако стены быстро почернели вновь от потушенных об них окурков.

"Есть аллергия у детей, меня это больше всего волнует. Постоянно этот дым, гарь. Дело в том, что все это идет в квартиры, и, конечно, очень тяжело", — жалуется Ольга Егорова.

Заядлого курильщика соседи быстро вычислили, но переучить не смогли.

— Говорит: курю и буду курить. Причем он курит не один, к нему приходит компания, и с этими компаниями они осуществляют здесь дебаты.

Даже если курильщиков удается вытеснить из подъезда, многие кочуют на детские площадки. На этой только-только прошел субботник. И, видимо, у кого-то выдался нервный день — у скамейки снова полно окурков.

— Говорим, но это бесполезно. Потом опять выходят и опять курят.

Не всегда помогает и вызов участкового. Обычный штраф — от 500 до 1500 рублей, на детской площадке — от 2 до 3 тысяч. Но выпишет его полицейский, только если застанет нарушителя с сигаретой на месте. В любом другом случае ограничится беседой.

Быстрее других под антитабачный закон подстроились кафе и рестораны. Внутри них число нарушителей стремится к нулю. Но как быть с толпами курильщиков возле баров? Во дворе-колодце на Страстном бульваре каждые выходные стоит плотная завеса. Дыму просто некуда деваться, кроме как в окна жилых домов.

— Открыть окно в доме нельзя, проветрить нельзя, потому что табачный дым застилает и выедает вообще все, что только можно.

Курильщики понимают, что оштрафовать их здесь не могут, и чувствуют себя вольготно.

— Если жильцам что-то не нравится, пусть переезжают в другую хату!

Статистика все же говорит в пользу антитабачных мер. За четыре года курящих россиян стало на четверть меньше, от сигарет отказались две трети подростков. Дымить невыгодно и для здоровья, и для кошелька. Акцизы дорожают, штрафы на улицах выписывают исправно. В прошлом году курильщики вернули в казну более 100 миллионов рублей. Обещают найти управу и на принципиальных соседей-курильщиков.

"Если опять соседи почувствуют этот дым, и это не просто дым, а люди начинают болеть, то в обязательном порядке, конечно, соседи имеют право обратиться в суд, так как этим соседом нанесен вред здоровью", — объясняет Ольга Шарапова , главный врач городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, депутат Московской городской Думы

Антитабачный закон будут дорабатывать. Как ожидается, уже с 1 июля нельзя будет курить в коммунальных квартирах и в трех метрах от остановок общественного транспорта. На очереди и запрет кальянов в ресторанах и кафе.