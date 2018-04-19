От передачи детских садов РЖД до реконструкции Аллеи славы — на вопросы жителей Лосты ответил мобильный «десант»

Ответы на десятки вопросов получили вологжане в ходе очередной мобильной приемной городской администрации, которая развернулась накануне в Лосте. Жители спрашивали о ремонте дорог, качестве воды, благоустройстве микрорайона, передаче детских садов, предоставлении медицинских услуг. Разъяснения дал Мэр Вологды Сергей Воропанов и представители профильных департаментов и организаций, часть вопросов взяли на контроль.

Родители малышей интересовались, состоится ли передача детских садов, принадлежащих РЖД , городу. Такую возможность по инициативе Сергея Воропанова начали обсуждать еще в конце прошлого года благодаря поддержке Губернатора области достигнуты договоренности с руководством Северной железной дороги.

Напомним, в ведение города перейдут два ведомственных детских сада — в Лосте и в районе улицы Можайского. Процесс переговоров в стадии завершения. Пока точные сроки передачи учреждений неизвестны, все зависит от решений руководства РЖД. Однако городские власти настаивают на завершении процесса передачи к началу нового учебного года.

Множество вопросов касалось коммунальной сферы, жители попросили подсыпать дорогу по улице Пионерской, решить вопрос со спиливанием деревьев на участке аллеи Славы. Благоустройство на объекте пройдет летом 2018 года в рамках программы «Городская среда». Спрашивали об ухудшении качества питьевой воды — за коммуналку ответ держали не только представители Департамента городского хозяйства, но и руководители двух предприятий — «Вологдагорводоканала» и «Вологдагортеплосети».

«Действительно, ситуация с ухудшением качества воды наблюдалась в Вологде в течение трех дней. Причина — в обильном поступлении талых вод с полей в водоисточник, при этом половодье на тот момент не наступило, и вода не успела ассимилироваться. Однако мы приняли все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения эпидемической ситуации, и даже снизили степень хлорирования воды до пределов допустимого минимума», — пояснил директор предприятия «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный.

Коммунальщики на прошлой неделе провели анализ воды перед подачей в распределительную сеть Вологды. По химическим и бактериологическим показателям все пробы соответствует нормам.

Присутствие на встречах в формате выездных мобильных приемных представителей профильных департаментов городской администрации, органов внутренних дел , парламентариев — дополнительная возможность для вологжан решить самые разные вопросы на месте. Мобильный «десант высаживается» в учреждениях образования и культуры, вход на такие встречи свободный, не требуется предварительной записи, все вопросы протоколируются. На этот раз встречу провели в школе № 19.

На контроль взяли вопрос с терминалами оплаты коммунальных услуг, оказалось, что их нет, работа банкоматов тоже вызывает нарекания. Отдельный блок вопросов посвятили медицинскому обслуживанию, вологжане жаловались на небольшой ассортимент местной аптеки, отсутствие кабинета ЛФК и педиатра. Решением проблем здравоохранения на Вологодчине занимается региональное Правительство, «проводниками» являются парламентарии и представители сферы здравоохранения.

«Вопросы развития системы здравоохранения острые, проблемы характерны для большинства районов области. Сегодня вологжане вновь обратили внимание на проблему обеспечения лекарствами льготников, в том числе диабетиков. Полномочиями располагает Департамент здравоохранения области, лекарства в аптеки поступают, но периодичность нужно дорабатывать. Проблему обеспечения кадрами быстро решить не удастся, исправить ситуацию помогут «целевики». Медобслуживание лостовчан мы еще раз обсудим с Департаментом здравоохранения», — рассказала депутат Законодательного Собрания области Марина Денисова

Частные вопросы жители обсудили «тет-а-тет», личные приемы по завершении встречи провели почти все руководители профильных департаментов. Совместную работу с городскими властями вологжане оценили позитивно, результаты удовлетворили обе стороны.

«Нам удалось обсудить много вопросов, причем они касались самых разных сторон жизнедеятельности. Наиболее сложный вопрос — организация выезда через железнодорожные пути из микрорайона, сейчас он заблокирован. Мы попытаемся договориться с руководством РЖД, поднимем переписку, возобновим переговоры. В целом встреча прошла конструктивно, а количество жителей, которые пришли в ней поучаствовать, подтверждает необходимость проводить их в дальнейшем», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вопросы вологжан, которые требуют проработки, будут рассмотрены в течение двух недель. Это была третья в 2018 году информационная встреча. Следующими в маршруте мобильной приемной станут микрорайоны Прилук, Станкозавода, села Молочное.