Forbes: за год Сергей Галицкий потерял 2,8 млрд долларов 

Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. По данным Forbes, состояние Сергея Галицкого по итогам 2017 года составило 4 млрд долларов. По сравнению с 2016 годом активы краснодарского предпринимателя уменьшились на 2,8 млрд долларов. В связи с этим в ежегодном рейтинге американского журнала Галицкий опустился на 10 позиций — с 18 на 28 место.
Владелец ФК «Краснодар» попадает на страницы Forbes с 2005 года. В 2013 году с состоянием 10,3 млрд долларов Галицкий занимал в престижном рейтинге 13 место, на данный момент эта его самая высокая позиция. Вместе с тем Forbes в 2017 включил бизнесмена в топ-100 самых влиятельных россиян, а позже назвал его филантропом года.
Сергей Галицкий — основатель и бывший генеральный директор торговой сети «Магнит». В этом году он продал 29,1% акций ритейлера банку «ВТБ» ии покинул руководящую должность в компании.
Первое место в списке «200 самых богатых бизнесменов России» занимает председатель совета директоров НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин (19 млрд долларов). На второй позиции — председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (18,7 млрд долларов). Замыкает тройку лидеров председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (18 млрд долларов).
Выросший в Усть-Лабинском районе Краснодарского края Олег Дерипаска занял 19 позицию в рейтинге. Его состояние американский журнал оценил в 6,7 млрд долларов. Из-за попадания миллиардера в «черный список» США бизнес Дерипаски в последние дни переживает не лучшие времена.