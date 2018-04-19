Электрички Владивостока ожидают глобальные, но положительные реформы

Электрички Приморья ждут кардинальные положительные перемены — во всех электронных поездах края вот-вот появятся пластиковые абонементы, которые позволят любителям прокатиться по делам по железной дороге единовлеменно покупать нужное количество поездок на месяц вперед.

В пресс-службе"Экспресс Приморья" отметили, что новый вид пластикого абонемента даст возможность всем желающим ездить на электропоездах по единому билету в любой день.

Кроме того, в эти дни пригородные поезда Приморья переходят на летний график движения. Количество популярных у дачников вагонов увеличится до 6-8 в рабочие и выходые дни, а также появятся новые электрички: