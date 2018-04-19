Создатели «Новичка» поспорили о его смертоносности 

Один из них говорит, что травился им дважды
Один из разработчиков вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь в Солсбери, поставил под сомнение заявления своего коллеги Вила Мирзаянова, тоже причастного к созданию яда. Тот утверждал, что пораженные «Новичком» не имеют шансов на выздоровление — либо останутся калеками, либо умрут.
Экс-сотрудник филиала Государственного НИИ органической химии и технологии в Шиханах Владимир Углев утверждает, что дважды сам попадал под воздействие «Новичка» и остался жив. «Правда, принимал вовремя все меры», — сказал он РБК, не уточнив, какие именно.
По словам Углева, он работал в Шиханах 15 лет, в том числе в научной группе химика Петра Кирпичева. Эта группа в 1975 году получила образец А-234 («Новичка»), отмечается в материале.
Углев говорит, что его бывшие коллеги посмеиваются над Мирзаяновым. Этот специалист, ныне находящийся в США, рассказал о полном растворении «Новичка» в воде, что подтвердил другой ученый Леонид Ринк. Углев же не считает, что «Новичок» распадается под воздействием воды. Это принципиально важно в контексте версии Великобритании о состоянии вещества, примененного в Солсбери.
Мирзаянов подтвердил, что они с Углевым работали в одной организации. Но Углев, по его сведениям, не имел отношения к разработке «Новичка» — просто был инженером, который «мыл посуду и делал то, что приказывал Кирпичев».
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта. Чуть более чем через месяц Юлию выписали из больницы, ее отец пока остается там, но уже вышел из критического состояния. Теперь об отравившем их веществе, предположительно нанесенном на ручку двери их дома, спорят политики и химики. Есть мнение, что был использован не «Новичок», а психомиметическое вещество BZ. Экперты ОЗХО его в пробах не нашли.