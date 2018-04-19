Создатели «Новичка» поспорили о его смертоносности

Один из них говорит, что травился им дважды

Один из разработчиков вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь в Солсбери, поставил под сомнение заявления своего коллеги Вила Мирзаянова, тоже причастного к созданию яда. Тот утверждал, что пораженные «Новичком» не имеют шансов на выздоровление — либо останутся калеками, либо умрут.

Экс-сотрудник филиала Государственного НИИ органической химии и технологии в Шиханах Владимир Углев утверждает, что дважды сам попадал под воздействие «Новичка» и остался жив. «Правда, принимал вовремя все меры», — сказал он РБК , не уточнив, какие именно.

По словам Углева, он работал в Шиханах 15 лет, в том числе в научной группе химика Петра Кирпичева. Эта группа в 1975 году получила образец А-234 («Новичка»), отмечается в материале.

Углев говорит, что его бывшие коллеги посмеиваются над Мирзаяновым. Этот специалист, ныне находящийся в США , рассказал о полном растворении «Новичка» в воде, что подтвердил другой ученый Леонид Ринк . Углев же не считает, что «Новичок» распадается под воздействием воды. Это принципиально важно в контексте версии Великобритании о состоянии вещества, примененного в Солсбери.

Мирзаянов подтвердил, что они с Углевым работали в одной организации. Но Углев, по его сведениям, не имел отношения к разработке «Новичка» — просто был инженером, который «мыл посуду и делал то, что приказывал Кирпичев».