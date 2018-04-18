Минторг США определил пошлины на алюминий из Китая

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Министерство торговли США предварительно определило, что импорт алюминиевых листов и сплавов из Китая субсидируется, поэтому необходимо установить компенсационные пошлины на уровне 113%, говорится в заявлении ведомства.

EPA/FENG LI Импорт алюминиевых листов и сплавов из КНР в США был оценен примерно в $600 млн в 2016 году, также отмечается в заявлении. Как пишет Reuters, об окончательном решении в расследовании министерства торговли должно быть объявлено 30 августа. Алюминиевая ассоциация, американская торговая группа, приветствовала это решение. «Это важный первый шаг, чтобы начать восстановление игрового поля для производства алюминиевых листов в США», — говорится в заявлении президента группы Хайди Брок. Предварительное заключение департамента появилось после того, как президент США пригрозил установить пошлины на импорт товаров из Китая на сумму примерно в $150 млрд, чтобы повлиять на промышленную политику Пекина. Министерство торговли начало расследование импорта алюминиевых листов из КНР еще в ноябре 2017 года. Это стало первой мерой в антидемпинговой политике команды нового президента США Дональда Трампа. Как сообщали «Вести. Экономика», в марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Пошлины на импорт стали составили 25%, на ввоз алюминия — 10%. Пекин заявил, что введение этих пошлин противоречит правилам Всемирной торговой организации. В воскресенье Китай также отметил, что тарифы «нанесли серьезный ущерб» его интересам. В прошлом месяце Трамп решил дополнительно ввести пошлины на импорт китайских товаров на сумму до $60 млрд Объявление о тарифах стало первым в серии торговых ограничений США, установленных непосредственно против Китая и предназначенных для борьбы с предполагаемой кражей американских технологий.