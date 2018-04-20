Центр «Мои документы» в Рязанском оборудовали яркой подсветкой

Центр государственных услуг в Рязанском районе украсила подсветка. Работы затронули все столичные отделения «Моих документов». Об этом сказано в сообщении пресс-службы городских центров госуслуг.

«Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования. Яркость и направленность освещения реализованы таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям ближайших домов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Адрес центра «Мои документы» в Рязанском: улица 1-я Новокузьминская, 10. (мю)