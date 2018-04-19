Евродепутат указал чешскому бизнесу путь в Крым

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости Кпым. В нынешних условиях объявленных Евросоюзом антироссийских экономических санкций европейский, в том числе чешский бизнес, тем не менее может инвестировать в Крым и развивать на полуострове различные бизнес-проекты. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил депутат Европарламента от Чехии Яромир Кохличек.

"Всегда есть такие возможности. Во время очень строгих санкций против Ливии итальянцы, например, импортировали оттуда. Когда я посетил во время санкций Тегеран , я увидел там очень много инвесторов из Евросоюза. Нужно поискать возможности: банк, страну, — если не удается работать напрямую. Санкции против России можно обойти через Белоруссию , например, или Казахстан , или Армению ", — отметил он.

Среди сфер, в которых чешские инвесторы могли бы сделать вложения в Крым, европарламентарий назвал альтернативную энергетику и туризм. «Здесь фантастические возможности для развития туризма… Крым похож на Южную Францию», — подчеркнул он.

Евродепутат также констатировал целесообразность экспорта на полуостров чешского фарфора и стекла. «Где большой туризм, там всегда очень большая торговля сувенирной продукцией», — добавил Кохличек. Парламентарий также заявил о необходимости развивать связи между школами и университетами Чехии и Крыма.

Говоря об отношении рядовых чехов к ситуации с Крымом, евродепутат отметил, что в большинстве чешских СМИ Крым называют частью Украины и одобряют санкционную политику против России.

"Но нормальные жители знают, что Крым был всегда русский. Это правда… Есть некоторые хорошо оплаченные личности на телевидении, которые скажут, что это не так… Но для большинства наших граждан нормально, что Крым — это Россия", — подчеркнул он.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России . Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте.

РИА Новости Крым выступает специальным информационным партнером IV Ялтинского международного экономического форума. «Спутник в Крыму» является официальным радио форума.