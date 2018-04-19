Ваш вопрос к власти: мониторинг проблем жителей Зеленограда

Электронный сервис «Ваш вопрос к власти» — это удобный инструмент для выявления проблем в округе. На сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru открыт раздел, в котором, заполнив соответствующую форму, зеленоградцы могут задать интересующие их вопросы администрации Зеленограда.

На прошлой неделе, с 9 по 15 апреля, в рубрике окружной электронной газеты «Ваш вопрос к власти» было зарегистрировано 57 сообщений граждан и 26 ответов органов государственной власти. Также было зарегистрировало 11 предложений. С момента открытия сервиса зарегистрировано 12 710 подписок на ответы, 243 голосования по ответу и 30 651 голосование по вопросу.

Зеленоградцев особенно интересовали вопросы содержания жилого фонда и благоустройства.

Вопросы

Жительница корпуса 605 жалуется на то, что в подъезде ее дома развелись тараканы. Причиной этого, как говорит зеленоградка, является уборка, выполняемая не вовремя и не по регламенту. Работники комплексной уборки выполняют свои обязанности только после обращений в диспетчерскую.

Зеленоградец заметил, что в 20 микрорайоне уже несколько дней курсирует поливочный трактор, оснащенный не должным образом — свою задачу (смывать пыль и мусор с дорог, увлажнять их при высокой температуре) фактически не выполняет.

Жителем на территории детской площадки у Школьного озера был замечен перетертый крепеж качелей. Как сообщает зеленоградец, дальнейшая их эксплуатация может привести к травмам у детей.

Зеленоградка обращает внимание администрации Зеленограда на то, что в районе Фирсановского шоссе (вл. 5А) была организована несанкционированная свалка. И еще одна жительница Зеленограда сообщила о факте несанкционированной свалки на том же Фирсановском шоссе, но уже у д. 5А, ГБУ «Доринвест». Она просит администрацию округа принять меры.

Также посетительницей Культурного центра «Зеленоград» было замечено, что на территории вокруг центра и в Парке Победы «всплыло» из-под снега множество мусора.

Житель округа спрашивает о том, кто обязан убирать проезд между гаражами у корпусов 845 и 846, поскольку в данный момент эта территория находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.

Зеленоградка сообщает, что на площади Юности со стороны пешеходного перехода от башни (ул. Юности, д. 3) сломана гранитная плита парапета. Согласно ее сообщению, осколки гранита валяются на этом месте уже несколько месяцев.

Ответы

В ответ на сообщение зеленоградки, указавшей на неудовлетворительное санитарное состояние подъезда в корпусе 918, ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» выполнил работы по замене приемного клапана мусоропровода, прочистке и промывке его ствола. В дополнение ко всему подъезд и мусорокамеры промыли с применением дезинфицирующих средств.

В течение нескольких месяцев жительница района Силино испытывала трудности, поскольку является матерью тройни, а не так давно смонтированный подъемный пандус для маломобильных категорий граждан под габариты тройной коляски не подходил. В ответ на сообщение многодетной матери, сотрудниками ГБУ «Жилищник района Силино» совместно с управой района Силино, жителями и с участием самой зеленоградки было выполнено комиссионное обследование лестничного марша в вестибюле корп. 1133. В результате было принято решение по установке непроектных швеллеров, согласно размерам колясок для тройни и для одного ребенка. 23.03.2018 г. специалистами ГБУ «Жилищник района Силино» были выполнены работы по монтажу направляющих для спуска и подъема колясок.

Предложения жителей

В ответ на вопрос о пунктах приема использованных батареек посетительница электронного сервиса «Ваш вопрос к власти» ответила, что таковые имеются в магазине «Вкусвилл».

Зеленоградец дополнил сообщение соседки с предложением об установке мусорного контейнера для жителей кооператива «Трамвай». Его не устраивает то, что автовладельцы из кооператива паркуются на тротуарах, которые ведут к детскому Дворцу творчества.

На вопрос зеленоградки о том, почему в округе в государственных медучреждениях нет врача-маммолога, другой житель ответил, что такой специалист имеется в КДО роддома. При этом отмечается, что нужных врачей все равно не хватает.

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