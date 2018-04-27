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Палестинец погиб в стычках с израильскими военными на границах Газы
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Палестинец погиб в стычках с израильскими военными на границах Газы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ГАЗА, 27 апр — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец погиб, порядка 170 пострадали от пуль и газа в ходе очередной серии протестов на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.
Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются пятую пятницу подряд, за это время погибли порядка 40 человек.
Ранее сообщалось о восьми раненых палестинцах.
"Сегодня от ранения в голову погиб палестинец на востоке города Газа. Общее число пострадавших составляет 168 человек, из которых 45 ранены боевыми пулями", — сказал собеседник агентства.
Израильтяне признают использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников многотысячных протестов, объясняя свои действия необходимостью защиты границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
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