Палестинец погиб в стычках с израильскими военными на границах Газы

ГАЗА, 27 апр — РИА Новости . По меньшей мере один палестинец погиб, порядка 170 пострадали от пуль и газа в ходе очередной серии протестов на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель медицинских служб анклава Ашраф аль-Кидра.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются пятую пятницу подряд, за это время погибли порядка 40 человек.

Ранее сообщалось о восьми раненых палестинцах.

"Сегодня от ранения в голову погиб палестинец на востоке города Газа. Общее число пострадавших составляет 168 человек, из которых 45 ранены боевыми пулями", — сказал собеседник агентства.

Израильтяне признают использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников многотысячных протестов, объясняя свои действия необходимостью защиты границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.