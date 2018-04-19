Реку Миасс продолжают заливать стоками

Челябинские общественники обнаружили канализационный сток, попадающий в реку Миасс возле Краеведческого музея в южноуральской столице. Об этом «Уралинформбюро» сообщил руководитель общественного движения «Экочел» Ильдар Файзуллин.

По его словам, с жалобой на сток и характерный запах канализации на набережной еще зимой обратился житель Челябинска . В ходе весенней проверки выяснилось, что сток продолжает функционировать.

"Так как слив происходил в зимнее и весенние время, это не может быть ливневым стоком. Сток имеет темно-синий оттенок, что свидетельствует о попадании канализации", — рассказал Файзуллин, отметив, что информация будет направлена в региональное министерство экологии с целью проведения проверки.

Стоит напомнить, что в январе 2018 года по факту загрязнения реки Миасс в Челябинской области было возбуждено уголовное дело. В декабре 2017-го Челябинский металлургический комбинат обязали заплатить 100 000 рублей штрафа — суд установил, что завод на протяжении длительного времени сбрасывал в реку сточные воды с превышающим нормативы содержанием загрязняющих веществ, включая экстремальные объемы ртути.

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