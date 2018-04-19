Три сотрудника прокуратуры добровольно ушли в отставку в Сочи 

Сотрудника новороссийской прокуратуры назначили исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Адлерского района после отставки трех работников надзорного ведомства в Сочи. Об этом сообщил сайт «Макс Портал».
Сотрудники прокуратуры Адлерского района Сочи ушли в отставку по собственному желанию после результатов проверки их работы. Они «связаны с делом по преднамеренному банкротству олимпийских объектов».
На должность исполняющего обязанности руководителя прокуратуры Адлерского района назначили Олега Владимировича Сушкова из Новороссийска.
Премьер‐министр Киргизии Сапар Исаков и правительство уходят в отставку. Соответствующий указ подписал глава государства Сооронбай Жээнбеков.