Три сотрудника прокуратуры добровольно ушли в отставку в Сочи

Сотрудника новороссийской прокуратуры назначили исполняющим обязанности руководителя прокуратуры Адлерского района после отставки трех работников надзорного ведомства в Сочи . Об этом сообщил сайт «Макс Портал».

Сотрудники прокуратуры Адлерского района Сочи ушли в отставку по собственному желанию после результатов проверки их работы. Они «связаны с делом по преднамеренному банкротству олимпийских объектов».