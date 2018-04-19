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В Петербурге за неделю отмыли фасады 35% городских зданий
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В Петербурге за неделю отмыли фасады 35% городских зданий 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге собираются отмыть 800 жилых домов, сообщает Жилищный комитет.
Сейчас специалисты приступили к полной промывке фасадов на Невском проспекте. Это кропотливая и длительная работа, которую выполняют промышленные альпинисты. Сначала рабочие наносят на фасад моющее средство, затем смывают его чистой водой.
В день бригада из четырех человек может отмыть лишь два фасада. И чем больше декоративных элементов на здании, тем длительнее идет уборка. После полного комплекса очистки подрядчик обязан промыть и тротуар.
Чистить фасады начали на прошлой неделе. Уже выполнена треть запланированных работ. Ориентировочно они продлятся до середины мая. За это время, в городе должны полностью промыть 800 жилых домов и около 5 тысяч зданий — на уровне первого этажа.
Сообщить и некачественной уборке можно по телефону 710-44-54. Специалисты комитета включат, адреса, с которых поступают жалобы, в маршруты ежедневных проверок.
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