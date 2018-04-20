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В Югре владельцев собак принуждают выгуливать питомцев в наморднике
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В Югре владельцев собак принуждают выгуливать питомцев в наморднике 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Власти города Ханты-Мансийска напомнили владельцам собак необходимость намордника на прогулке. По правилам выгула собак на территории муниципалитета намордник обязателен собакам, чей рост в холке, превышает 20 сантиметров. Ограничение не касается декоративных пород.
Контроль за исполнением правил, чиновники возложили на участковых и сотрудников патрульно-постовых служб. Так, же планируются рейд по результатам, которых сотрудники контрольных служб будут беседовать с нарушителями и выписывать штрафы. Суммы варьируются от 500 до 1000 рублей. Максимальный штраф заплатит собаковод, который выгуливает четвероногого друга на детских или спортивных площадках.
С наступлением весны для администрации окружной столицы стал актуален вопрос уборки владельцев за своими собаками. Чтобы эффективней бороться с неаккуратными собачниками сотрудники муниципального контроля просят горожан сообщать о таких случаях в их управление по телефону, электронной почте или звонить в полицию.
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