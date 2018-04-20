В Югре владельцев собак принуждают выгуливать питомцев в наморднике

Власти города Ханты-Мансийска напомнили владельцам собак необходимость намордника на прогулке. По правилам выгула собак на территории муниципалитета намордник обязателен собакам, чей рост в холке, превышает 20 сантиметров. Ограничение не касается декоративных пород.

Контроль за исполнением правил, чиновники возложили на участковых и сотрудников патрульно-постовых служб. Так, же планируются рейд по результатам, которых сотрудники контрольных служб будут беседовать с нарушителями и выписывать штрафы. Суммы варьируются от 500 до 1000 рублей. Максимальный штраф заплатит собаковод, который выгуливает четвероногого друга на детских или спортивных площадках.

С наступлением весны для администрации окружной столицы стал актуален вопрос уборки владельцев за своими собаками. Чтобы эффективней бороться с неаккуратными собачниками сотрудники муниципального контроля просят горожан сообщать о таких случаях в их управление по телефону, электронной почте или звонить в полицию.