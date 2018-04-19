Рогозин: Россия не собирается уступать другим странам сферу космических пусков

"Да ничего мы вам не собираемся уступать. Размечтались", — прокомментировал Рогозин публикации СМИ о том, что конкуренция со стороны компании SpaceX и других игроков существенно уменьшили долю России до 10% против 50%, которые планируют осуществить американцы.

Он добавил, что " Роскосмосу просто раньше нужно было заняться обновлением парка ракет-носителей". «Потеряли время. Теперь наконец-то открыли новый проект. Он восстановит наше лидерство на рынке пусковых услуг», — считает Рогозин.

"Я в этом не сомневаюсь", — заверил зампред правительства.

Рогозин отметил, что учиться нужно всегда и у всех. «Ничего зазорного здесь нет. В 1941 году немцы тоже были нашими „учителями“. Нынешний вызов тоже нами принят», — заключил он.