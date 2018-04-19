Ещё
Рогозин: Россия не собирается уступать другим странам сферу космических пусков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин: Россия не собирается уступать другим странам сферу космических пусков 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИноСМИ
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не собираемся уступать конкурентам из других стран сферу космических пусков.
"Да ничего мы вам не собираемся уступать. Размечтались", — прокомментировал Рогозин публикации СМИ о том, что конкуренция со стороны компании SpaceX и других игроков существенно уменьшили долю России до 10% против 50%, которые планируют осуществить американцы.
Он добавил, что "Роскосмосу просто раньше нужно было заняться обновлением парка ракет-носителей". «Потеряли время. Теперь наконец-то открыли новый проект. Он восстановит наше лидерство на рынке пусковых услуг», — считает Рогозин.
"Я в этом не сомневаюсь", — заверил зампред правительства.
Рогозин отметил, что учиться нужно всегда и у всех. «Ничего зазорного здесь нет. В 1941 году немцы тоже были нашими „учителями“. Нынешний вызов тоже нами принят», — заключил он.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова Безопасность ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане будут обеспечивать 1,1 тыс. человек Стартовал третий этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России219
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца144
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии296
Болгария: спасибо России, но…109
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть41
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение