Кожа да кости: на закрытый полигон в Каменке продолжают свозить мусор

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 апр — РИА Новости Крым . Несмотря на запрет вывоза мусора на закрытый Каменский полигон в Симферополе, местные жители по-прежнему свозят туда отходы, расширяя границы свалки. Сотрудники администрации крымской столицы выявили нарушителей, которые сбросили на полигон мусор биологического происхождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

На предприимчивых «мясников» завели административные дела.

"На Каменском полигоне и прилегающей территории работники департамента АТК ведут постоянные дежурства, направленные на пресечение несанкционированного сброса строительного и бытового мусора. По каждому выявленному факту составляются протоколы об административном правонарушении. Помимо этого, нарушителям выдвигаются требования о сборе сброшенного мусора", — рассказал начальника отдела департамента административно-технического контроля Валерий Шитиков.

По распоряжению руководства горадминистрации, было решено перекрыть все подъезды к полигону и установить камеру слежения, которая фиксирует транспорт нарушителей.