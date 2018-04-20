Кожа да кости: на закрытый полигон в Каменке продолжают свозить мусор 

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Несмотря на запрет вывоза мусора на закрытый Каменский полигон в Симферополе, местные жители по-прежнему свозят туда отходы, расширяя границы свалки. Сотрудники администрации крымской столицы выявили нарушителей, которые сбросили на полигон мусор биологического происхождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
На предприимчивых «мясников» завели административные дела.
"На Каменском полигоне и прилегающей территории работники департамента АТК ведут постоянные дежурства, направленные на пресечение несанкционированного сброса строительного и бытового мусора. По каждому выявленному факту составляются протоколы об административном правонарушении. Помимо этого, нарушителям выдвигаются требования о сборе сброшенного мусора", — рассказал начальника отдела департамента административно-технического контроля Валерий Шитиков.
По распоряжению руководства горадминистрации, было решено перекрыть все подъезды к полигону и установить камеру слежения, которая фиксирует транспорт нарушителей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями из-за работы свалки в симферопольской Каменке. Он заявил, что полигон ТКО «давно не посещал ни один представитель администрации крымской столицы». Руководитель Республики поручил до 1 мая не только выявить, почему на закрытый полигон свозят отходы, «но и навести порядок на месте и провести экономически обоснованный расчет перенаправления ТКО из полигона в Каменке на полигон в Белогорском районе».