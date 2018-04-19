Ещё
Контрольно-счётная палата Адыгеи отчиталась о работе за 2017 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Контрольно-счётная палата Адыгеи отчиталась о работе за 2017 год 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочую встречу с председателем Контрольно-счётной палаты РА Еленой Матвеевой. Темой обсуждения стал отчёт о работе КСП РА за 2017 год.
«Мы уделяем самое серьёзное внимание контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере, которую осуществляет Контрольно-счётная палата РА и Управление госфинконтроля РА. Перед отраслевыми министерствами поставлена задача обеспечить эффективное целевое использование бюджетных средств. И результаты вашей работы позволяют нам оценить, насколько успешно эта задача реализуется», — подчеркнул Мурат Кумпилов, открывая встречу.
Елена Матвеева доложила, что план работы КСП РА на 2017 год был сформирован с учётом 4 предложений главы РА и 2 контрольных мероприятий в порядке взаимодействия со Счётной палатой России. По итогам года проведено 6 контрольных мероприятий, которыми охвачено 83 объекта проверки. Также проводились экспертно-аналитические мероприятия и экспертизы проектов.
КСП РА проверила более 3 млрд бюджетных средств и имущество, балансовой стоимостью 1,2 млрд рублей. Выявленные нарушения, в основном, касаются соблюдения бюджетного кодекса. Ведётся интенсивная работа по их устранению. В отношении должностных лиц, допустивших нарушения, составлены 11 административных протоколов; в рамках межведомственного взаимодействия соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.
Глава республики подчеркнул, что деятельность по устранению выявленных нарушений в финансовой сфере будет взята под особый контроль. Министерствам и ведомствам дано поручение скорректировать свою работу с учётом результатов контрольных мероприятий, проведённых КСП РА.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее обсудили план проведения Года добровольца В Адыгее задержали 11 нелегальных мигрантов В столице Адыгеи проверили качество питьевой воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии235
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть31
В Москве загорелся ТЦ62
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии16
РФ потребовала от США компенсаций100
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение