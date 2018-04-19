Контрольно-счётная палата Адыгеи отчиталась о работе за 2017 год

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл рабочую встречу с председателем Контрольно-счётной палаты РА Еленой Матвеевой. Темой обсуждения стал отчёт о работе КСП РА за 2017 год.

«Мы уделяем самое серьёзное внимание контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере, которую осуществляет Контрольно-счётная палата РА и Управление госфинконтроля РА. Перед отраслевыми министерствами поставлена задача обеспечить эффективное целевое использование бюджетных средств. И результаты вашей работы позволяют нам оценить, насколько успешно эта задача реализуется», — подчеркнул Мурат Кумпилов, открывая встречу.

Елена Матвеева доложила, что план работы КСП РА на 2017 год был сформирован с учётом 4 предложений главы РА и 2 контрольных мероприятий в порядке взаимодействия со Счётной палатой России. По итогам года проведено 6 контрольных мероприятий, которыми охвачено 83 объекта проверки. Также проводились экспертно-аналитические мероприятия и экспертизы проектов.

КСП РА проверила более 3 млрд бюджетных средств и имущество, балансовой стоимостью 1,2 млрд рублей. Выявленные нарушения, в основном, касаются соблюдения бюджетного кодекса. Ведётся интенсивная работа по их устранению. В отношении должностных лиц, допустивших нарушения, составлены 11 административных протоколов; в рамках межведомственного взаимодействия соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы.

Глава республики подчеркнул, что деятельность по устранению выявленных нарушений в финансовой сфере будет взята под особый контроль. Министерствам и ведомствам дано поручение скорректировать свою работу с учётом результатов контрольных мероприятий, проведённых КСП РА.