Ледовая переправа между Архангельском и островами закрыта, еще 4 могут закрыть за неделю

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Ледовые переправы, которые связывают островные территории с центральной частью Архангельска , готовят к закрытию. Такое решение принято из-за потепления и уменьшения толщины льда, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"Глава Маймаксанского округа Архангельска Андрей Хиле подтвердил прозвучавшую ранее информацию о закрытии с сегодняшнего дня, 20 апреля, переправы Экономика — Реушеньга. Судьба остальных четырех «дорог жизни» решится на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за состоянием всех работающих переправ ведется в ежедневно оперативном режиме. «Закрытие [переправ] будет происходить в период с 24 по 26 апреля: сначала прекратится работа переправы Экономия — поселок 29-го лесозавода, затем закроется переправа, связывающая посёлки 24-го и 26-го лесозаводов, а потом та, что проложена между 22-м и 23-м лесозаводами. Переправа между 14-м лесозаводом и Маймаксанским лесным портом будет закрыта в последнюю очередь, поскольку она является самой крепкой», — приводит пресс-служба слова Хиле.

Переправа между Архангельском и Кегостровом продолжит свою работу в выходные. Вопрос о прекращении ее работы будет рассматриваться исходя из погодных условий.

Решение по переправе в Соломбальском округе также будет принято исходя из оперативной обстановки. Официального предписания о ее закрытии окружное руководство пока не получало, но, по предварительной информации, это должно произойти 22 апреля. Отмечается, что после прекращения работы этой переправы для доставки горожан туда и обратно начнут ходить буксиры.

Как сообщает Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Архангельске в пятницу составляет — 1 градус.