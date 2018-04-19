В Кургане на берегу Тобола найден труп пенсионера

Следственные органы проводят проверку гибели 65-летнего мужчины. Его тело обнаружили в Кетовском районе на реке Тобол. Известно, что мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Обеспокоенная супруга обратилась в полицию с просьбой разыскать пропавшего мужа. По заявлению женщины на предполагаемое место рыбалки выехала поисковая группа. Долго искать рыбака не пришлось. На берегу реки полицейские увидели машину и рыболовные снасти пропавшего. Чуть дальше поисковики увидели лодку и тело самого пенсионера.