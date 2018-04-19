Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой

По данным «МК», сейчас в клубной пятиэтажке в Молочном переулке Москвы живут только Сердюков, Васильева и семья пластического хирурга, доктора наук Александра Тепляшина.

На первом этаже здания находятся сауна, тренажерный зал и служебные помещения, а второй, третий и часть четвертого этажа занимают Васильева и Сердюков, утверждает газета. Тепляшин живет с женой в двухэтажной квартире, состоящей из половины пятого и половины четвертого этажей.

По словам врача, в 2012 году ему пришлось стать председателем ТСЖ, причем без зарплаты. В начале 2016-го у него состоялся разговор с Сердюковым. Экс-министр якобы заявил ему, что его избрали новым председателем ТСЖ.

«Он мне говорит: сдавай дела. Я спросил: кому я мешаю? Он ответил: я просто хорошо умею считать. После такого удара я начал готовиться к войне», — рассказал Тепляшин.

Врач с женой вышли из ТСЖ, а через некоторое время, по его словам, начались «гадости» в адрес его семьи. Первой атакой он назвал иск в суд от ТСЖ к его супруге-владелице квартиры.

Представитель Тепляшина Марина Киселёва рассказала «МК», что в прошлом году ТСЖ «Молочный-6» пыталось взыскать с него задолженность за капремонт (36450 рублей), который оплачивался регулярно, и еще более миллиона рублей, названных «незаконным обогащением». Истец утверждал, что собственник неправильно платил за коммуналку и таким способом обогатился.

Тепляшин рассказал, что после смены руководства ТСЖ взносы увеличились почти в два раза и выросли счета за коммуналку (с 53 тысяч до почти 113 тысяч рублей). При этом, по словам врача, качество обслуживания дома снизилось: в межсезонье в некоторых комнатах всего 16 градусов тепла, несколько раз засорялись трубы, летом перестали работать общие кондиционеры, а в дождь местами протекала крыша.

Как отмечает «МК», самым неприятным в соседстве с Сердюковым и Васильевой были запахи с их кухни. По словам Тепляшина, по утрам в доме пахло яичницей, а к полудню и ужину появлялись «сильные запахи» тушеного мяса, жареных овощей и лука. Доктор наук пожаловался на плохую вентиляцию в ТСЖ, в итоге запахи почти исчезли