Мужчину осудили за угон в нетрезвом виде в Пензенской области 

Два года и шесть месяцев получил 24‐летний пензенец за угон машины и вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщило ИА «Пенза‐пресс» со ссылкой на пресс‐службу областной прокуратуры.
Следствие установило, что 14 декабря осужденный, будучи в сильном подпитии, угнал в селе Рамзай автомобиль. При задержании он объяснил автоинспекторам ГИБДД, что залез в чужую машину, чтобы погреться.
В январе текущего года таможенники аэропорта Домодедово остановили
53-летняю
жительницу Пензы. Она попыталась вывезти в нижнем белье драгоценные камни на общую сумму в 8,2 миллиона рублей.