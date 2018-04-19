Миллиард рублей потратят на благоустройство набережной в Челябинске

Компания «РВМ Капитал» готова выступить инвестором благоустройства набережной реки Миасс. Об этом сообщил на брифинге 19 апреля руководитель группы проектных активов «РВМ Капитал» Алексей Павлюк.

Инвестор намерен вложить в обустройство набережной до 1,2 миллиарда рублей. «Мы хотим создать комфортную благоустроенную пешеходную инфраструктуру — дополнительную точку притяжения для жителей и гостей Челябинска , где можно будет проводить время с семьёй, детьми и друзьями», — рассказал Алексей Павлюк.

По представленному проекту прогулочная зона начинается от моста на улице Кирова рядом с краеведческим музеем и заканчивается зоной будущего конгресс-холла, На набережной планируется сделать площадку для детей, велодорожки, которые зимой будут переоборудовать в каток, а также лавочки и другую инфраструктуру в едином стиле. На пешеходной зоне будет действовать Wi-Fi.