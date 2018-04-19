Ветераны войны получат от администрации Всеволожска полотенце в подарок

Ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают во Всеволожском районе, получат в подарок от местной администрации по одному полотенцу.

С этой целью «Культурно-досуговый центр Южный», который связан с администрацией Всеволожского района, закупил 262 комплекта махровых полотенец. Конкурсная документация сообщает, что закупка полотенец предназначена для вручения участникам празднования, посвящённого 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всего на все полотенца потратят 112 тыс. рублей.

Согласно описанию, подарки должны быть поставлены в срок до 1 мая.