США обеспокоены достижениями России в сфере искусственного интеллекта

Заместитель министра обороны США Майкл Гриффин сообщил в четверг о работе над планом создания Центра искусственного интеллекта, передает DefenseNews. ​

«В настоящее время вместе с сотрудниками мы решаем, кто будет руководить центром, где он будет находиться, какими проектами он будет заниматься, а самое важное — как такой центр впишется в общую стратегию разработок искусственного интеллекта министерства и нации в целом», — рассказал он.

Издание называет в качестве причины создания центра серьезную обеспокоенность Пентагона достижениями России Китая в сфере искусственного интеллекта. В статье отмечается, что эти страны прилагают «усилия всего правительства для того, чтобы инвестировать и развивать» эту сферу научных разработок.

Планируется, что центр искусственного интеллекта США будет тесно сотрудничать с университетами.