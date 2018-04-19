Ещё
Путин поручил разработать в РФ программу развития передовых генетических технологий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поручил разработать в РФ программу развития передовых генетических технологий 

Rambler News Service 1 час назад
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий.
«Правительству Российской Федерации в целях реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации разработать совместно с президиумом Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвердить: а) программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий в Российской Федерации, предусмотрев ее ресурсное обеспечение», — говорится в тексте поручения. Срок его исполнения — 1 ноября 2018 года.
Правительству совместно с упомянутым Советом также поручено к 30 ноября 2018 года разработать и подготовить комплекс мер, направленных на проведение синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) в подмосковном городе Протвино и синхротронного ускорителя в новосибирском Академгородке.
Поручения утверждены главой государства по итогам заседаний Совета при президенте по науке и образованию, а также встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук, которые состоялись 8 февраля 2018 года.
Rambler News Service: последние новости
WSJ: Германия попросит США освободить немецкий бизнес от санкций против России Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Армении В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций64
Центральная Россия покроется снегом9
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО236
Россияне «изменили» доллару87
8 лет за кокаиновый круиз28
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение