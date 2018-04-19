Путин поручил разработать в РФ программу развития передовых генетических технологий 

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий.
«Правительству Российской Федерации в целях реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации разработать совместно с президиумом Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и утвердить: а) программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий в Российской Федерации, предусмотрев ее ресурсное обеспечение», — говорится в тексте поручения. Срок его исполнения — 1 ноября 2018 года.
Правительству совместно с упомянутым Советом также поручено к 30 ноября 2018 года разработать и подготовить комплекс мер, направленных на проведение синхротронно-нейтронных исследований, включая создание специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) в подмосковном городе Протвино и синхротронного ускорителя в новосибирском Академгородке.
Поручения утверждены главой государства по итогам заседаний Совета при президенте по науке и образованию, а также встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук, которые состоялись 8 февраля 2018 года.