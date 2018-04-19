Путин поручил разработать в РФ программу развития передовых генетических технологий 

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WSJ: Германия попросит США освободить немецкий бизнес от санкций против России

Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с избранием на пост премьер-министра Армении

В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта