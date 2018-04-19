Как Госдеп США шантажирует Турцию

Помните, после американского удара по Сирии многие гадали зачем это было нужно? Ну, помимо попыток Трампа доказать кому-то что он — не русский агент.

Ракетный удар в качестве политического шоу — это, конечно, круто и очень по-американски, но может быть там был еще какой-то хитрый план? Оказывается план таки был. Нельзя сказать, чтобы уж очень хитрый, но все равно какие-то попытки стратегически мыслить были предприняты. К счастью, президент Франции Эммануэль Макрон (у которого вербальных тормозов вообще нет, что просто удивительно для французского политика) сразу же объяснил зачем с его точки зрения был устроен этот ракетно-бомбовый сирийский спектакль.

Итак, вот что он заявил французскому телеканалу BFMTV: «Этими ударами были разделены Россия Турция . Турция осудила химатаку и поддержала операцию. Россия операцию осуждает».

Понятно, что последовала ответная российская реакция, а также комментарии турецкой стороны.

Министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу заявил, что связи России и Турции слишком сильны, чтобы на них мог повлиять Макрон: «Президент Франции сказал, что Турция и Россия были разделы авиаударами. Это не соответствует действительности. У нас есть разногласия с Россией, но наши отношения с Россией слишком прочные, чтобы их мог разрубить президент Франции».

Грубо говоря, турецкое правительство предложило Макрону закатать губу и перестать выдавать желаемое за действительное, но ведь желаемое-то осталось. То, что России, несмотря ни на что, удалось наладить прагматичные отношения с Турцией, а также искать какой-то компромисс по Сирии — это очень сильный раздражитель для Вашингтона, Парижа, Лондона и других западных столиц.

С их точки зрения Эрдоган своими действиями подает другим ближневосточным, да и не только ближневосточным, лидерам очень дурной пример того, как можно сотрудничать с Россией, даже если с Россией есть какие-то разногласия.

Для единства блока НАТО действия Эрдогана еще более токсичны, потому что Турция собирается купить у России системы ПВО и тем самым создать важнейший прецедент и одновременно застраховать себя на случай, если вдруг кому-нибудь в будущем захочется сменить режим в Анкаре силовым образом. Этого никак допустить нельзя. Я не исключаю, что американцы и французы очень-очень рассчитывали, что после обострения в Сирии Эрдоган решит, что ему не нужны российские системы ПВО и «турецкий поток» ему тоже не нужен. Видимо, они до сих пор считают турецкого лидера эдаким подобием Януковича.

У Эрдогана много, очень много личных недостатков, но вот его точно нельзя обвинить в том, что у него плохо с чувством самосохранения, а иначе как бы он пережил несколько попыток майдана? Вот поэтому и получается, что Анкара официально осуждает Асада и при этом продолжает настаивать на покупке российских ПВО, несмотря на протесты коллег по НАТО. Как и следовало ожидать, американцы не остановились и сейчас угрожают Турции санкциями за покупку российских систем ПВО.

Формально это будет расширение антироссийских санкций, то есть Турцию будут как бы наказывать за то, что она сотрудничает с конкретными российскими компаниями из сферы ВПК, которые уже входят в американские санкционные списки. Но по сути всем всё понятно. Эрдогана будут бить рублем, то есть долларом, за то, что он не хочет воевать с Россией в Сирии и за то, что он не хочет воевать с Ираном , а также за то, что он вообще ведет себя как-то слишком уж независимо.

И это не моя оценка, а оценка представителя Госдепа , помощника госсекретаря Уэсса Митчелла. Цитируем: «В интересах США , чтобы Турция стратегически и политически поддерживала Запад, и мы считаем, что в этом заинтересована и сама Турция. Наша цель состоит в том, чтобы Турция стала более активным союзником (США) в поддержке Женевского процесса, уничтожении ИГИЛ и стабилизации в Сирии, а также помогла препятствовать расширению России и Ирана».

Если называть вещи своими именами, то получается, что США относятся к Турции, как к колонии, которая вдруг перестала выполнять свои обязательства и должна быть наказана. Перенос антироссийских санкций на турецкие государственные, и особенно, военные структуры — это будет, конечно, очень сильным шагом для США, но этот шаг может обернуться для американской администрации скорее проблемами, чем какими-то особыми достижениями.

Есть вероятность, что Эрдогана действительно прогнут и запугают, такое вполне может быть, но есть еще и шанс, что в ответ на эти наезды и угрозы Эрдоган предпочтет укрепить сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем — то есть странами, которые Турции не угрожают никак, с которыми у Турции большой товарообмен и перспективы экономического сотрудничества, и странами, которые могут помочь самому Эрдогану удержать власть.

Напоминаю, что в США, при полной поддержки ЦРУ и администрации Трампа , до сих пор прекрасно себя чувствует Фетуллах Гюлен — очень богатый руководитель организации майданного типа, которого американцы очень хотели бы видеть во главе Турции и который был организатором неудавшейся попытки военного переворота.

Так что если турецкий лидер не хочет потерять лицо, а уступить американским публичным угрозам — это и есть потеря лица, и если он не хочет повторить судьбу Януковича или Каддафи, то ему скорее всего нужно будет не отменять заказ на российское ПВО, а просить об ускорении поставок.

Если Анкара будет вести себя разумно, то он от этой истории может даже выиграть и войти в историю как человек, который действительно вернул Турции настоящую независимость. Ну и нельзя не пошутить в конце про американское оружие, которое пытаются пропихнуть везде, где только можно, в том числе и в Турции.