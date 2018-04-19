Ещё
Office 365: как создать общую папку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Office 365: как создать общую папку 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Чтобы в процессе работы не бегать от одного компьютера к другому, что не слишком удобно — особенно в условиях распределенной офисной сети — была придумана такая штука, как совместная работа. Для ее организации ИТ-разработчиками изобретено много специфического функционала, например, общие папки. Сегодня мы расскажем, как создать такую папку в Microsoft Office 365.
Создание общей папки в Office 365 Сначала откройте диск OneDrive в вашем браузере.
Теперь нужно выбрать папку, к которой вы хотите открыть доступ. Если папка для совместного использования еще не создана, нажмите в OneDrive «Создать» в верхнем левом углу, а затем нажмите на вкладку «Папка».
Теперь кликните правой кнопкой мыши на папку, которую вы хотите открыть для совместного использования, и нажмите «Поделиться».
После этого откроется диалоговое окно, в котором можно указать, смогут ли другие редактировать эту папку. Затем можно скопировать ссылку на папку и отправить ее коллегам. Если вы хотите ограничить доступ к папке, щелкните правой кнопкой мыши «Поделиться» еще раз и нажмите «Дополнительно», а затем — «Управление разрешениями». После этого будет показана общедоступная ссылка на эту папку. Чтобы остановить совместное использование, просто нажмите на крестик рядом с ней.
Фото: pxhere.com, компании-производители
Читайте также: Лучшие альтернативы MS Office: сравниваем популярные офисные пакеты
Office 365: как «поделиться» данными календаря
Chip.ru: последние новости
Волшебный TCO: когда пора расстаться со старым ПК Как выбрать проектор для дома: DLP или LCD? Word: как обновить все поля одновременно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций64
Центральная Россия покроется снегом9
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО236
Россияне «изменили» доллару87
8 лет за кокаиновый круиз28
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение