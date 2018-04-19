Office 365: как создать общую папку

Чтобы в процессе работы не бегать от одного компьютера к другому, что не слишком удобно — особенно в условиях распределенной офисной сети — была придумана такая штука, как совместная работа. Для ее организации ИТ-разработчиками изобретено много специфического функционала, например, общие папки. Сегодня мы расскажем, как создать такую папку в Microsoft Office 365.

Создание общей папки в Office 365 Сначала откройте диск OneDrive в вашем браузере.

Теперь нужно выбрать папку, к которой вы хотите открыть доступ. Если папка для совместного использования еще не создана, нажмите в OneDrive «Создать» в верхнем левом углу, а затем нажмите на вкладку «Папка».

Теперь кликните правой кнопкой мыши на папку, которую вы хотите открыть для совместного использования, и нажмите «Поделиться».

После этого откроется диалоговое окно, в котором можно указать, смогут ли другие редактировать эту папку. Затем можно скопировать ссылку на папку и отправить ее коллегам. Если вы хотите ограничить доступ к папке, щелкните правой кнопкой мыши «Поделиться» еще раз и нажмите «Дополнительно», а затем — «Управление разрешениями». После этого будет показана общедоступная ссылка на эту папку. Чтобы остановить совместное использование, просто нажмите на крестик рядом с ней.

Фото: pxhere.com, компании-производители

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