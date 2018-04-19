СМИ: «Белые каски» пытались «завербовать» основателя Pink Floyd

НПО «Белые каски» пытались привлечь основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса к участию в акциях организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Британский рок-музыкант передал изданию Grayzone Project письма, свидетельствующие о соответствующих попытках НПО.

Речь, в частности, идет о двух случаях, когда близкие к «Белым каскам» люди «уговаривали» Уотерса подключиться к различным рода «мероприятиям».

Так, в послании от 2016 года представлявшее «Белые каски» PR-агентство The Syria Campaign пригласило основателя Pink Floyd на ужин, организованный «саудовско-британским миллиардером» Хани Фарси. Гитаристу было предложено присоединиться к миссии организации, чтобы «помочь голосам мирных героев Сирии зазвучать громче».

Кроме того, незадолго до недавнего концерта Уотерса в Барселоне к нему обратился французский фотокорреспондент и настойчиво просил выступить с посланием к «сирийским детям». Журналист пояснил, что он связан с «очень влиятельной сирийской ячейкой».

Сам Уотерс критически отозвался о представителях шоу-бизнеса, которые были замечены в акциях «Белых касок». «Я бы призвал подписавшихся знаменитостей прекратить поддерживать „Белые каски“, поскольку мы знаем, кто они такие. Их нельзя винить в том, что они на это купились. „Белые каски“ на первый взгляд кажутся хорошими людьми, делающими правильные вещи. Но сейчас мы знаем, что они пытаются убедить Запад нелегально бомбить Сирию», — заявил рок-музыкант.

Ранее Роджер Уотерс на своем концерте в Барселоне назвал движение «Белые каски» фальшивой организацией, которая существует для создания положительного пиара для террористов. Музыкант также заявил, что ее деятельность провоцирует людей поощрять удары по Сирии.