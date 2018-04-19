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Воды в кранах Краснодара станет меньше
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Воды в кранах Краснодара станет меньше 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Временное неудобство вызвано подключением новой сети диаметром 500 мм по ул. Алма-Атинской на участке от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской. Ее проводит «Краснодар Водоканал» в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы.
«Это позволит улучшить качество водоснабжения жителей всего Юбилейного микрорайона. Работы специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят максимально оперативно. Однако с 23.00 пятницы, 20 апреля, до 05.30 субботы, 21 апреля, возможно снижение давления в кранах в различных микрорайонах города. Приносим потребителям извинения за временные неудобства», — сообщили в «Краснодар Водоканале».
Снижение давления возможно в частном секторе Славянского и Фестивального микрорайонов, а также центральной части города. Кроме того, перебои с водоснабжением можно ожидать и в микрорайоне «Музыкальном».
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