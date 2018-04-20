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Россия представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции
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Россия представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: ИноСМИ
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военные РФ скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией, российская сторона получала данные в режиме реального времени, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро", — сказал Лавров.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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