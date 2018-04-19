ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции

Сирийские войска ПВО успели запустить только две противоракеты во время ракетного удара коалиции 14 апреля. Причем обе не достигли цели. Подавляющее большинство залпов ПВО Сирии произошли уже после того, как все 105 управляемых ракет успешно поразили свои цели.

По данным информированных источников в правительства США пожелавших сохранить анонимность, сирийцы успели запустить всего две ракеты-перехватчика во время ударов коалиции, сообщает «Дэйли бист». При этом сбить ракеты коалиции сирийцам не удалось.

Слабое сопротивление ПВО Сирии резко контрастирует с нелепыми заявлениями России . Российское Министерство обороны заявило, что сирийские войска успешно перехватили около 70 процентов сложного боевого вооружения, применявшегося в ходе удара, несмотря на то, что для перехвата использовались системы советской эпохи.

В действительности, 38 ракет из 40 сирийцы выпустили только после того, как ракеты коалиции уже нанесли удар по целям, включая склад химического оружия и производственные мощности вблизи Хомса и в пригороде Дамаска . «Все наши ракеты поразили свои цели в назначенное времени, около 4:00 утра в Сирии», — отметил генерал-лейтенант Кеннет Ф. Маккензи в ходе пресс-брифинга в субботу».