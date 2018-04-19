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У ТОСЭР «Сарапул» появились первые резиденты
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У ТОСЭР «Сарапул» появились первые резиденты 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. На территории опережающего экономического развития «Сарапул» появились первые резиденты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
Заявки одобрили ООО «СП „Техника“ с инвестиционным проектом „Производство частей приборов для измерения“ и ООО „КомАР“ с проектом „Производство стекловолокна и композитных изделий“.
В связи с этим, в Сарапуле появятся 62 новых рабочих места, из них 32 для людей с ограниченными возможностями по зрению. СП „Техника“ будет производить на территории города комплектующие для электрических счётчиков, врезные замки, замки для пластиковых окон, кронштейны и другое.
По словам первого зампреда правительства Удмуртской Республики Александра Свинина, общий объём вложений с 2018 по 2020 годы составит 8,95 млн рублей, а объем производства за три года составит 174,2 млн рублей.
В настоящее время Минэкономразвития страны ещё рассматривает заявку ООО „КомАР“. В случае одобрения, в городе запустят современное производство композитных изделий и стекловолокна, где будет занято 150 человек. Строительство завода начнётся во второй половине 2018 года.
Напомним, Сарапул получил статус ТОСЭР в 2017 году.
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