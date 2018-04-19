У ТОСЭР «Сарапул» появились первые резиденты

Сарапул. Удмуртия . На территории опережающего экономического развития «Сарапул» появились первые резиденты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Заявки одобрили ООО «СП „Техника“ с инвестиционным проектом „Производство частей приборов для измерения“ и ООО „КомАР“ с проектом „Производство стекловолокна и композитных изделий“.

В связи с этим, в Сарапуле появятся 62 новых рабочих места, из них 32 для людей с ограниченными возможностями по зрению. СП „Техника“ будет производить на территории города комплектующие для электрических счётчиков, врезные замки, замки для пластиковых окон, кронштейны и другое.

По словам первого зампреда правительства Удмуртской Республики Александра Свинина, общий объём вложений с 2018 по 2020 годы составит 8,95 млн рублей, а объем производства за три года составит 174,2 млн рублей.

В настоящее время Минэкономразвития страны ещё рассматривает заявку ООО „КомАР“. В случае одобрения, в городе запустят современное производство композитных изделий и стекловолокна, где будет занято 150 человек. Строительство завода начнётся во второй половине 2018 года.

Напомним, Сарапул получил статус ТОСЭР в 2017 году.