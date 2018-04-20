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Центральному аэрогидродинамическому институту имени Жуковского — 100 лет
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Центральному аэрогидродинамическому институту имени Жуковского — 100 лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского отмечает в 2018 году 100-летний юбилей. Это крупнейший в России научный центр авиационной и ракетно-космической отрасли. Его специалисты решают сложнейшие задачи в области аэро— и гидродинамики. ЦАГИ проводит государственную экспертизу всех летальных аппаратов страны и выносит заключение об их вводе в эксплуатацию. Специалисты испытывают самолёты в уникальной аэродинамической трубе — самой большой в Европе. Экспериментальные установки института — в галерее RT.
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