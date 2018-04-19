Около 1,7 млн жителей Подмосковья пользуются библиотеками

Порядка 1,7 миллионов жителей Подмосковья посещают библиотеки, они пользуются в регионе популярностью, сообщила журналистам в четверг министр культуры Московской области Оксана Косарева

«У нас 1,7 миллионов пользователей, при этом более 11 миллионов посещений. На самом деле, библиотеки пользуются спросом, особенно в сельской местности, потому что это возможность получить доступ и электронным ресурсам, и возможность получить книги домой», — сказала Косарева.

Она подчеркнула, что центральные библиотеки Подмосковья оснащают вендинговыми аппаратами. В настоящий момент также речь идет о внедрении электронного читательского билета.

«Для прозрачности всех посещений сейчас вводим в регионе единый электронный читательский билет, он уже введен в 68 центральных библиотеках Московской области. При этом, получив его в одной библиотеке, можно в другом районе по этому же билету получить книги», — уточнила министр.

Ранее Косарева сообщила, что с 6 апреля началось рейтингование 1036 библиотек Московской области. Новые требования нацелены на улучшение качества обслуживания населения, будут способствовать повышению информационной культуры читателей, обеспечат доступность, комфорт и безопасность читателей и сотрудников библиотек Подмосковья.