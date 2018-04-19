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Вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама обсудили на традиционной встрече с населением
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Вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама обсудили на традиционной встрече с населением 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Традиционная встреча главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой с населением состоялась 18 апреля в помещении учебного корпуса № 1 школы имени Василия Орлова. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама.
С докладами выступили исполняющий обязанности главы управы района Марьина Роща Владимир Урванцев и заместитель главы управы по работе с населением Ольга Лахина. После зачитывания докладов спикеры ответили на вопросы присутствующих.
Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Марьина Роща». (то)
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