Вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама обсудили на традиционной встрече с населением

Традиционная встреча главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой с населением состоялась 18 апреля в помещении учебного корпуса № 1 школы имени Василия Орлова. В рамках мероприятия были обсуждены вопросы празднования Дня Победы и вывоза автохлама.

С докладами выступили исполняющий обязанности главы управы района Марьина Роща Владимир Урванцев и заместитель главы управы по работе с населением Ольга Лахина. После зачитывания докладов спикеры ответили на вопросы присутствующих.

Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Марьина Роща». (то)