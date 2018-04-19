Прокуратура заявляет о нарушении законодательства при освобождении от должности зампредседателя КСП Нижнего Новгорода

Прокуратура выявила нарушения законодательства при освобождении от должности зампредседателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в прокуратуре Нижнего Новгорода.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с требованиями федерального законодательства досрочное освобождение от должности заместителя руководителя контрольно-счетного органа осуществляется на основании решения городской Думы в случае подачи письменного заявления об отставке.

Вместе с тем заместитель председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода была освобождена от должности по собственному желанию приказом председателя КСП. Гордума собирается рассмотреть данный вопрос лишь на заседании 25 апреля.

По факту нарушения в адрес председателя КСП Нижнего Новгорода прокуратурой внесено представление.