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Законопроект об отмене ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ поступит в Госдуму до конца апреля
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Законопроект об отмене ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ поступит в Госдуму до конца апреля 

Rambler News Service 1 час назад
Законопроект об упразднении государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства поступит в Госдуму до конца апреля. Об этом сообщил заместитель министра и ЖКХ Андрей Чибис в ходе ЯМЭФ-2018.
«До конца апреля поступит от правительства в Госдуму законопроект о запрете унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в силу закона (появится. — RNS) обязательность трансформации в казенное предприятие, чтобы наступала субсидиарная ответственность у публичных образований по долгам за ЖКХ», — сказал Чибис.
Ранее Чибис сообщил, что правительство РФ и администрация президента поддержали законопроект Минстроя.
«Проект закона разработан, в правительстве уже обсужден, с юристами и администрацией президента отработан… В этом законопроекте есть норма о том, что унитарные предприятия прекратят свое существование. Все унитарные предприятия в силу закона должны будут перейти в казенные предприятия. Есть муниципалитеты, в которых невозможно никакое частное управление: там должны быть казенные предприятия и автоматическая субсидиарная ответственность публичного образования, которое управляет этим казенным предприятием и назначает руководителя, по долгам. Нам нужно эту вакханалию с долгами МУПов и вообще с долгами публичной власти прекращать… Ситуация, когда у МУПов гигантские долги и все разводят руками, недопустима», — сказал замглавы Минстроя, добавив, что «этот законопроект полностью всеми поддержан».
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