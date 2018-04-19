Законопроект об отмене ГУПов и МУПов в сфере ЖКХ поступит в Госдуму до конца апреля

Законопроект об упразднении государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства поступит в Госдуму до конца апреля. Об этом сообщил заместитель министра и ЖКХ Андрей Чибис в ходе ЯМЭФ-2018.

«До конца апреля поступит от правительства в Госдуму законопроект о запрете унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в силу закона (появится. — RNS) обязательность трансформации в казенное предприятие, чтобы наступала субсидиарная ответственность у публичных образований по долгам за ЖКХ», — сказал Чибис.

«Проект закона разработан, в правительстве уже обсужден, с юристами и администрацией президента отработан… В этом законопроекте есть норма о том, что унитарные предприятия прекратят свое существование. Все унитарные предприятия в силу закона должны будут перейти в казенные предприятия. Есть муниципалитеты, в которых невозможно никакое частное управление: там должны быть казенные предприятия и автоматическая субсидиарная ответственность публичного образования, которое управляет этим казенным предприятием и назначает руководителя, по долгам. Нам нужно эту вакханалию с долгами МУПов и вообще с долгами публичной власти прекращать… Ситуация, когда у МУПов гигантские долги и все разводят руками, недопустима», — сказал замглавы Минстроя, добавив, что «этот законопроект полностью всеми поддержан».