Экс-генпрокурор раскрыл причины роста осуждённых за экстремизм

Число россиян, привлечённых в 2017 году к ответственности за экстремизм, выросло в четыре раза по сравнению с данными 2011 года. Чаще всего за подобное нарушение закона судят молодых людей до 25 лет. Среди них есть проукраинские активисты, националисты и исламисты. Всего в 2017 году за экстремизм к уголовной ответственности привлекли 604 человека, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные судебного департамента пори Верховном суде. В то же время правозащитники уверены, что показатели сильно занижены и не берут в осужденных за реабилитацию нацизма, пропаганду терроризма.

Первый генпрокурор России , член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Валентин Степанков в эфире НСН заявил, что такой показатель не является катастрофическим.

«Доля этих людей в общем составе привлекаемых к уголовной ответственности людей крайне мала. Это новая статья. Поэтому эта статистика сейчас будет расти, но не за счёт увеличения количества преступлений, а за счёт того, что следственные органы осваивают эту статью. Чтобы привлекать человека, нужны определённые методические наработки, пока не освоишь методику расследования дела, дело не появится. Суды, которые тоже ещё осваивают рассмотрение этих дел с оценкой доказательств. Говорить, что это катастрофические цифры нельзя, потому что эта динамика естественна для преступлений, которые не так давно появились в Уголовном кодексе», — считает экс-генпрокурор.

Ветеран «Альфы»: Ваххабизм не ушёл в прошлое По словам Валентина Степанкова, в будущем статья притормозит рост экстремизма.

«Появление этой статьи ещё не сыграло профилактической роли, потому что в обществе ещё нет осознания, что определённые действия радикального характера могут расцениваться как экстремистские и за это может наступать уголовная ответственность. Такое осознание примет профилактическую роль и будет тормозить дальнейший рост», — подчеркнул эксперт.