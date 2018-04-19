Праздник весны: 19 апреля отмечают День подснежника

19 апреля в мире отмечается необычный праздник — День подснежника. Он символизирует приход настоящей, а не календарной весны, сообщает «МИР 24».

Дату учредили в Англии сравнительно недавно, в 1984 году — именно в середине апреля на Туманном Альбионе начинают распускаться эти цветы. Англичане называют подснежники по-своему, «снежными каплями» или «снежными сережками». По преданию, высаженные вокруг дома весенние цветы способны уберечь жильцов от злых духов.

Существует около двадцати видов подснежников. Эти цветы неприхотливы, но это не помешало им в 1981 году оказаться в Красной книге как редкий вид. Сейчас за сбор дикорастущих подснежников предусмотрен солидный штраф.

Отметим, что в этом году первые подснежники в Москве расцвели к концу первой декады апреля. Их можно увидеть на особо охраняемых природных территориях, в частности, в Измайловском парке.

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