Ещё
Праздник весны: 19 апреля отмечают День подснежника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник весны: 19 апреля отмечают День подснежника 

Мир24 1 час назад
19 апреля в мире отмечается необычный праздник — День подснежника. Он символизирует приход настоящей, а не календарной весны, сообщает «МИР 24».
Дату учредили в Англии сравнительно недавно, в 1984 году — именно в середине апреля на Туманном Альбионе начинают распускаться эти цветы. Англичане называют подснежники по-своему, «снежными каплями» или «снежными сережками». По преданию, высаженные вокруг дома весенние цветы способны уберечь жильцов от злых духов.
Существует около двадцати видов подснежников. Эти цветы неприхотливы, но это не помешало им в 1981 году оказаться в Красной книге как редкий вид. Сейчас за сбор дикорастущих подснежников предусмотрен солидный штраф.
Отметим, что в этом году первые подснежники в Москве расцвели к концу первой декады апреля. Их можно увидеть на особо охраняемых природных территориях, в частности, в Измайловском парке.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Полтавченко и Бердымухамедов обсудили сотрудничество в разных сферах Смотрите в ближайшее воскресенье Алла Пугачева показала архивный снимок своей мамы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций72
Центральная Россия покроется снегом10
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО224
Россияне «изменили» доллару93
8 лет за кокаиновый круиз27
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
15:09
Кремль оценил идею национализации «Русала»
Компании Политика
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение