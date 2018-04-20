Определить происхождение товаров, ввозимых в ЕАЭС, станет проще

Теперь в отдельных случаях страна-производитель может быть определена по тому, где продукт получил максимальную добавленную стоимость. Это минимизирует число ситуаций, когда происхождение продукции определить невозможно, а применение электронных систем верификации происхождения позволит декларантам в определенных случаях не предоставлять документ о происхождении товара на бумажном носителе в таможенный орган.

Документ придет на смену правилам, принятым межправительственным соглашением ещё в 2008 году. Новые правила будут применяться для всех целей импорта, кроме получения тарифных преференций — по этим вопросам принимаются отдельные документы.

Правила устанавливают критерии и особенности определения страны происхождения товаров, ввозимых в Союз, а также требования к документальному подтверждению их происхождения.

В частности, полностью полученными или произведёнными в конкретном государстве признаются полезные ископаемые, минеральные продукты и другие природные ресурсы, добытые из недр страны, на ее территории, в ее территориальном море. К таким товарам отнесена также продукция растительного происхождения, морского рыболовного промысла, полученная от живых животных и т.д.

Если при производстве продукции используются материалы из других государств, то происхождение товаров определяется на основании одного из двух альтернативных критериев, который участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сможет сам выбрать: по коду Товарной номенклатуры ВЭД, который может быть изменен на уровне любого из первых четырех знаков, или по доле стоимости иностранного товара в продукте — его стоимость при переработке или производстве не должна превышать 50% цены готового товара.

Товар не сможет называться происходящим из страны, если на ее территории осуществляются лишь формальные операции — формируется партия продукции, наносятся логотипы или приклеиваются этикетки, осуществляется фасовка товаров в банки и т.д.

Одним из важных новшеств документа стало то, что Правила предоставляют максимум возможностей для объективного определения страны происхождения товаров, когда от этого зависит начисление платежей при ввозе. Так, в отношении продукции, по которой в Союзе применяются меры защиты внутреннего рынка, предусмотрена возможность определить происхождение по особым, так называемым «остаточным» критериям даже в случае, если основной критерий происхождения не выполняется. Например, страна происхождения может быть определена по тому, где продукт получил максимальную добавленную стоимость.

Подтвердить происхождение ввозимых в ЕАЭС товаров можно будет декларацией или сертификатом о происхождении.

Также правила предусматривают возможность внедрения электронных систем сертификации и верификации происхождении, что особенно актуально при развитии электронного декларирования товаров и призвано упростить процедуры документального подтверждения и контроля происхождения.

В целом правила устанавливают прозрачные и предсказуемые условия для участников внешнеэкономической деятельности при сохранении должного уровня государственного контроля за происхождением товаров.